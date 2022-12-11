Более 26 тыс. жителей Чувашии остались без света из-за снегопада

В Чувашии более 26 тыс. человек остались без света из-за сильного снегопада накануне. Об этом 11 декабря сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Из-за интенсивного снегопада отключение электроэнергии произошло в 90 населенных пунктах 13 муниципалитетов республики с населением более 26 тыс. человек», — сообщил глава республики.

Николаев также заверил, что держит ситуацию на личном контроле. По его словам, к восстановлению инфраструктуры подключились службы ГКЧС Чувашии регионального управления МЧС.

Ранее в воскресенье стало известно, что за сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Из-за непогоды более 45 авиарейсов было отменено или задержано в аэропортах.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил о тропическом ливне, который придет в Москву 12 декабря.

Кроме того, несколько дней назад Тишковец сообщал, что в конце декабря и начале января в Москве и Московской области ожидаются «крепкие русские морозы».