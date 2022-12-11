Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля

Миссия космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-6 к Международной космической станции (МКС), в экипаж которой входит россиянин Андрей Федяев, намечена на 15 февраля. Об этом 11 декабря сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Планируется, что в космос отправится ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon-6.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что вместе с Федяевым на борту будут астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также космонавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

Отмечалось, что в марте 2023 года корабль «Союз МС-23» с космонавтами «Роскосмоса» также доставит на Crew Dragon астронавта NASA Лорал О'Хару.

В начале октября стало известно, что встреча главы «Роскосмоса» Юрия Борисова с руководителем NASA Биллом Нельсоном может состояться до конца года. В июле «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. Позднее, 5 октября, в NASA заявили о желании продлить программу.

Помимо совместных полетов в 2022 и 2023 годах соглашение предусматривает еще по одному старту российских и американских кораблей с международными экипажами в 2024 году. Также сообщалось, что по итогам реализации соглашения оно может быть продлено.