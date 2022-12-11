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Песков предрек России жизнь в условиях конфронтации

Песков: России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 декабря заявил, что России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации.

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«Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием «конфронтация». И нам <...> нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что на Западе Россию никто не любит, но страна в этом и не нуждается.

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад сознательно идет на умножение хаоса в мире и обострение международной обстановки.

За день до этого секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что долгосрочными целями США и их союзников по НАТО являются ослабление или уничтожение России любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом.

В конце октября Путин отмечал, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации: разжигание на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. Он подчеркнул, что политика Запада отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.

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