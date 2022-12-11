Песков назвал предтечей спецоперации озабоченность из-за Минских соглашений

Предтечей спецоперации по защите Донбасса стала озабоченность России по поводу соблюдения Минских соглашений. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент Владимир Путин и другие наши представители об этом постоянно заявляли, но это всё игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Ну вот это всё как раз и является предтечей специальной военной операции», — сказал он в эфире «России 1».

7 декабря экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее и противостоять РФ. Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин 9 декабря назвал разочаровывающими и неожиданными слова Меркель о Минских соглашениях. Как уточнил глава государства, ему казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, несмотря на то что Берлин поддерживал украинскую сторону.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Берлин и весь Запад не собирались выполнять Минские соглашения, накачивали киевский режим оружием и игнорировали все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, ради решающего удара по российской территории. Также она вспомнила ряд высказываний Меркель о Минских соглашениях и задалась вопросом, когда же политик на самом деле говорила правду.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявление Меркель о Минских соглашениях мелким и мерзким.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».