В Турции сообщили о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом 11 декабря сообщила администрация главы Турции в Twitter.

Сообщается, что лидеры обсудили зерновую сделку, борьбу с терроризмом и двусторонние отношения, особенно в сфере энергетики.

Также Эрдоган в разговоре с Путиным выразил надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса.

Кроме того, глава турецкого государства отметил в беседе, что благодаря совместным усилиям была обеспечена доставка более 13 млн т зерна нуждающимся странам.

Информацию о том, что переговоры состоялись, позднее подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

18 ноября Эрдоган в ходе телефонной беседы с Путиным подчеркнул необходимость оживления переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Тогда стороны в ходе переговоров также обсуждали региональные вопросы, в частности отношения между странами.

10 ноября турецкий лидер заявил о высоком уровне доверия в отношениях с Путиным. Он указал, что руководители двух стран будут продолжать проводить телефонные переговоры по ключевым вопросам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 18 ноября Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки еще на 120 дней.