Умерла актриса и мать певицы Шер Джорджия Холт

Американская актриса и модель, мать певицы Шер Джорджия Холт скончалась в возрасте 96 лет.

«Мамы больше нет», — написала Шер в Twitter 11 декабря. Дату и причину смерти матери она не указала.

В сентябре Шер сообщала, что ее мать выписали из больницы после перенесенной пневмонии.

Джорджия Холт — американская актриса, певица и модель, которая родилась 9 июня 1926 года в Кенсетте, штат Арканзас. Холт была замужем шесть раз. От первого мужа у нее родилась старшая дочь — Шерилин Саркисян, которая впоследствии стала известной певицей под псевдонимом Шер.