В Турции депутаты подрались при попытке согласовать бюджет на 2023 год

Члены парламента Турции подрались во время согласования бюджета на 2023 год.

Министр МВД Турции Сулейман Сойлу на дебатах обратился к оппозиции со словами: «Вы — дети США». Оппозиционеры в ответ начали бросать в его сторону плакаты.

Как пишет Al Arabiya, один из оппозиционеров был доставлен в реанимацию после того, как его ударили по голове.

Год назад в Турции также произошла драка между депутатами от правящей партии и представителями оппозиции. Только тогда потасовка случилась в ходе заседания по бюджету на 2022 год.