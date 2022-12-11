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Боррель обеспокоился отказом Турции присоединиться к санкциям против РФ

Глава дипломатии ЕС Боррель обеспокоен отказом Турции присоединиться к санкциям против РФ
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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель выразил обеспокоенность торговыми отношениями между Турцией и Россией, призвав Анкару присоединиться к санкциям против Москвы. Об этом 11 декабря сообщает News360 со ссылкой на письменное обращение Борреля к Европарламенту (ЕП).

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«Политика Турции по неприсоединению к ограничительным мерам ЕС против России является поводом для беспокойства. <…> Углубление двусторонних экономических отношений Турции и РФ также является поводом для большого беспокойства», — говорится в обращении.

Боррель отметил, что у ЕС и Турции заключен Таможенный союз, который позволяет товарам двойного назначения свободно поставляться в Россию. Он также обратил внимание на важность того, чтобы Анкара не предлагала Москве пути для обхода санкций.

В октябре стало известно, что по итогам сентября Турция установила новый рекорд экспорта в Россию — $1,1 млрд. Это на 27% больше, чем месяцем ранее: в августе экспорт составил $949 млн. Основным партнером Турции по импорту в сентябре осталась Россия с $6,2 млрд.

До этого, в сентябре, директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин рассказал «Известиям», что товарооборот между двумя странами может достичь $80 млрд в 2022 году. Тем самым получится приблизиться к показателю в $100 млрд, установленному лидерами двух стран еще в 2018 году.

7 декабря Еврокомиссия (ЕК) официально представила девятый пакет санкций против России, куда вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Ожидается, что 12 декабря главы МИД ЕС утвердят его.

В свою очередь Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что ограничения против России могут привести к экономической рецессии в Европе.

Восьмой пакет антироссийских санкций был введен Евросоюзом 6 октября. Он подразумевает запрет перевозок нефти из РФ по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

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