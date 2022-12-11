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Египетские депутаты хотят ограничить доступ к TikTok

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Египетские депутаты требуют закрыть доступ к сервису TikTok. Ограничить доступ к видеохостингу предложили после ряда инцидентов с гибелью и ранением подростков, которые пытались повторить трюки из видеороликов, передает телеканал «Известия». Особый резонанс в Египте вызвал случай с 13-летним подростком, повредившим позвоночник после попытки повторить один из так называемых челленджей. TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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