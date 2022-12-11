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СМИ сообщили о перебоях с водоснабжением в Одессе

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Фото: Youtube.com
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В Одессе наблюдаются перебои с водоснабжением, сообщает 11 декабря украинское издание «Страна.ua».

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Уточняется, что официальной информации по этому поводу пока нет.

«При этом одесситам начинают возвращать электричество. Правда, ненадолго, и, судя по данным опросов местных телеграм-каналов, большинство жителей по-прежнему остаются без света», — говорится в сообщении.

Накануне, 10 декабря, украинские СМИ со ссылкой на заявление профильного департамента Одесской ОГА сообщили, что на восстановление электроснабжения в Одессе может потребоваться около двух-трех месяцев.

Однако в украинской энергетической компании ДТЭК поспешили заверить, что, говоря о сроке в два-три месяца, имеется в виду полное восстановление высоковольтных сетей и подстанций. Частично же электроснабжение, как отметили в компании, удастся восстановить раньше.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 1,5 млн жителей Одесской области остаются без света. К электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона.

В тот же день в энергохолдинге ДТЭК сообщили, что все потребители, кроме объектов критической инфраструктуры, отключены от электроэнергии в Одессе. Также экстренные отключения света происходят в населенных пунктах области. Восстановление поврежденных объектов начнется после согласования с военными, уточнили в энергохолдинге.

9 декабря сообщалось, что несколько пенсионерок вышли на акцию протеста против отключений света в Одессе и попытались перекрыть движение. 8 декабря жители Одессы также перекрывали движение машин в знак протеста против отключения света. На тот момент электричества в домах протестующих не было уже пять суток.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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