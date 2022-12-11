Четыре человека погибли при стрельбе в одном из баров Рима

Четыре человека погибли в результате стрельбы в одном из баров Рима. Об этом сообщила 11 декабря газета La Repubblica.

По данным издания, инцидент произошел в районе Фидены. В помещение зашел неизвестный вооруженный мужчина и открыл огонь.

По предварительной информации, среди погибших три женщины. Еще четыре человека получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что стрельба произошла во время собрания членов товарищества собственников жилья. В настоящее время на месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.

3 декабря один человек получил ранение в результате стрельбы в Торонто (Канада). Инцидент произошел возле бара в центральной части города.

По данным СМИ, пострадавший госпитализирован в критическом состоянии. По факту произошедшего проводится расследование.