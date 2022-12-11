Захарова обвинила ЕС в многолетнем моделировании обострения ситуации в Косово

Евросоюз годами моделировал сложившуюся сегодня ситуацию в Косово. Такое мнение высказала 11 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Сербии Аны Брнабич о том, что страна находится на грани войны из-за косовского премьера и бездействия ЕС.

«Ну почему же «бездействия». Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

В ночь на 11 декабря на севере Косово произошло три перестрелки. По данным полиции самопровозглашенной республики, члены некоторых преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП Брняк.

В субботу также на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах из-за задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Он был задержан в тот день на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению «в терроризме».

В тот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

7 декабря министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

До этого, 31 июля, на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.