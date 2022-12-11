Медведев заявил о наращивании производства наиболее мощных средств поражения в России
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев 11 декабря заявил, что Россия увеличивает объемы производства наиболее мощных вооружений.
Такая необходимость, по его мнению, возникла из-за противодействия странам, поддерживающим «нацистский киевский режим».
«Наш враг окопался <...> в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и целом ряде других присягнувших современным нацистам мест», — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по территории России.
В ноябре в России запустили серийное производство межконтинентальных баллистических ракет пятого поколения РС-28 «Сармат». Отмечалось, что на ближайшие 40–50 лет комплекс станет надежной защитой для государства, фактором ядерного сдерживания и гарантией мира.
В августе глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о старте производства в России гиперзвуковых ракет «Циркон» и сообщил, что продолжится и производство ракет «Кинжал».