Гаджиев усомнился в компетентности судей в поединке Анкалаева и Блаховича

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев усомнился в компетентности судей, которые присудили ничью в поединке за титул чемпиона в полутяжелом весе UFC 282 между российским бойцом Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

По его мнению, судьи должны были отдать победу Анкалаеву. Гаджиев считает, что российский боец выиграл как минимум три раунда из пяти. При этом он отметил, что есть и те, кто считают, что Анкалаев забрал четыре раунда из пяти. В итоге чемпионский пояс должен был достаться именно ему.

«Причины, почему этого не произошло? Их может быть масса, они могут быть как в части не совсем компетентного судейства, так и в части политики, когда судьи сейчас нелояльны к россиянам. <...>», — отметил Гаджиев в беседе с «Известиями».

Не согласен с судейским решением и сам Анкалаев, который также считает, что выиграл этот бой.

«Я выиграл бой, мне почему-то не дали пояс. Что это такое вообще, я не знаю. Я выиграл бой, я выиграл пояс, где мой пояс?» — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Как отметил российский спортсмен, из-за этой ситуации он теперь задумался, стоит ли ему в дальнейшем выступать на турнирах UFC. Он также отметил, что ему обидно от сложившейся ситуации.

Поединок между Анкалаевым и Блаховичем за вакантный титул в полутяжелом весе прошел на турнире UFC 282 в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе. По итогам пяти раундов боя судьи решили дать ничью в этом противостоянии. Таким образом титул в полутяжелом весе остался вакантным.