Карта спецоперации на Украине 11 декабря

Специальная военная операция по защите жителей Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 11 декабря можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что противник на южнодонецком направлении попытался атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное (ДНР). Однако ВС России нанесли украинским боевикам артиллерийское поражение.

Так, уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа.

По информации Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе Красного Лимана поражен взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Конашенков также рассказал о работе системы ПВО. За сутки было сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой Народной Республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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