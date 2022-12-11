Воздушную тревогу объявили на северо-востоке Украины

В трех областях на северо-востоке Украины днем в воскресенье, 11 декабря, объявили воздушную тревогу. Это следует из данных официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены звучат в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Никаких подробностей в украинских СМИ не приводится.

Ранее в этот день издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Херсоне.

Накануне воздушная тревога объявлялась несколько раз за день. В частности, она действовала в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и энергетической инфраструктуре. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

8 декабря Путин напомнил, что продолжающиеся удары следуют в качестве ответа за теракты Киева.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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