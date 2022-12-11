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Экс-вице-канцлер Австрии рассказал об ущербе от санкций для Европы

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Санкции должным образом не повлияли на Россию, а Европа нанесла ущерб самой себе, оказавшись обманутой ожиданиями. Такое мнение высказал 10 декабря на митинге в Вене бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

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Он обратил внимание на то, что европейцы многое пережили в последнее время.

«Мы переживаем санкции, которые были приняты, и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так», — заявил Штрахе.

По его словам, речи о том, чтобы поставить Россию на колени, сейчас вообще не идет. Он напомнил, что торговые доходы страны в текущем году выросли вдвое — со $100 до 200 млрд.

Таким образом, как заметил Штрахе, антироссийскими санкциями Австрия причинила вред сама себе.

10 декабря жители Вены вышли на митинг с требованиями к местным властям пересмотреть вопрос антироссийских санкций 10 декабря. Они также требовали сохранить нейтралитет Австрии и усилить меры против нелегальных мигрантов.

Некоторые участники акции несли с собой плакаты с лозунгами «Вместо санкций — дешевое электричество, топливо, продукты питания».

5 декабря глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика оказалась устойчива перед несколькими волнами односторонних санкций. Он отметил, что в России инфляция сейчас ниже прогнозов западных экспертов. В результате ВВП России к концу 2022 года, как ожидается, сократится всего на 2,9%, а не на 8–10%, как ранее прогнозировали.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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