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Немцы раскритиковали решение ЕС отправить €18 млрд Украине вопреки вето Венгрии

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Немцы раскритиковали решение Евросоюза (ЕС) направить Украине €18 млрд, несмотря на позицию Венгрии, выступившей против этого.

На основе возмездия: лишит ли Евросоюз Венгрию денег из своих фондов
И есть ли у Будапешта чем крыть

Накануне немецкая газета Die Welt сообщила, что Совет ЕС одобрил льготный кредит Украине в размере €18 млрд. В числе целей кредита указано финансирование неотложных потребностей страны и восстановление ее критической инфраструктуры. Кредит будет иметь льготный 10-летний период. Государства — члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

Так, читатели издания не одобрили соответствующее решение ЕС. Они указали на нарушении внутренних правил и растраты их налогов на страну, которая даже не входит в союз.

«Почему посторонняя страна получает деньги от ЕС? Это ведь растрата налогов! Прекрасному [президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужно снять свои грязные деньги со своих счетов и вернуть их обратно Украине, где они и должны быть!» — указал один из читателей газеты с ником Peter p.

Mattias M задался в свою очередь вопросом: будет ли теперь также игнорироваться единогласие при принятии каких-либо решений в ЕС? Он также выразил мнение, что Совет ЕС должен быть упразднен.

«В ЕС хоть остались какие-нибудь принципы? Установленные нами же правила нарушаются, члены Еврокомиссии арестованы за коррупцию. Во что мы ввязались с Евросоюзом?» — добавил еще один читатель издания с ником Walter l.

«Мы все знаем, что никогда больше не увидим этих денег, Венгрия очень благоразумно к этому относится. Украина не в ЕС и не в НАТО, были ли еще страны, куда мы отдали €18 млрд?» — подчеркнул Dirk D.

А пользователь Hangover Karlo указал на парадокс: ЕС одалживает деньги стране, опережающей Венгрию по индексу коррупции. В это же время ЕС удерживает Будапешту выплаты из-за той же коррупции.

6 декабря сообщалось, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины, предложенный ЕК на 2023 год.

До этого, 30 ноября, Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала правительствам стран Евросоюза (ЕС) заморозить для Венгрии доступ к субсидиям в размере €7,5 млрд, которые выплачиваются из Фонда сбалансированного развития ЕС, из-за недостаточно активной борьбы с коррупцией в стране.

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