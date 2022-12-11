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Правительство направит свыше 360 млн рублей на поддержку многодетных семей

Правительство России выделит свыше 360 млн рублей на поддержку многодетных семей
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В России на ежемесячные выплаты многодетным семьям направят еще свыше 362,5 млн рублей. Об этом сообщает 11 декабря пресс-служба правительства РФ.

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Отмечается, что необходимость допфинансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах.

В среднем ежемесячная выплата таким семьям составит 14,5 тыс. рублей.

Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

8 декабря член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» предложила приравнять воспитание пятерых детей к профессиональной деятельности.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной.

В сентябре в Минтруде России рассказали о повышении единовременного пособия при рождении ребенка до 23 011 рублей в 2023 году. Как пояснили в ведомстве, это пособие индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года.

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