Правительство направит свыше 360 млн рублей на поддержку многодетных семей

В России на ежемесячные выплаты многодетным семьям направят еще свыше 362,5 млн рублей. Об этом сообщает 11 декабря пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что необходимость допфинансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах.

В среднем ежемесячная выплата таким семьям составит 14,5 тыс. рублей.

Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

8 декабря член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» предложила приравнять воспитание пятерых детей к профессиональной деятельности.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной.

В сентябре в Минтруде России рассказали о повышении единовременного пособия при рождении ребенка до 23 011 рублей в 2023 году. Как пояснили в ведомстве, это пособие индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года.