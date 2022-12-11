«Укрэнерго» получит более €400 млн на восстановление энергообъектов

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила 11 декабря, что в скором времени сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления поврежденной сетевой инфраструктуры страны благодаря предоставленным правительством Украины госгарантиям на общую сумму более €400 млн.

«В целом привлечено финансирование более чем на €400 млн. Это стало возможным благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР [Европейский банк реконструкции и развития] на сумму €300 млн, что будет дополнено грантом от правительства Нидерландов», — сообщила компания на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ).

В «Укрэнерго» указали, что это позволит направить необходимые средства на восстановление поврежденного оборудования, финансирование операционных расходов и поддержание финансовой устойчивости компании.

Договор гарантии между Украиной и ЕБРР и кредитное соглашение между компанией и ЕБРР будут подписаны в ближайшее время.

7 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическая инфраструктура страны на сегодняшний день не подлежит полному восстановлению. Он предупредил, что в ближайшем будущем не удастся отказаться от аварийных отключений в большинстве населенных пунктов.

До этого, 23 ноября, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии. В связи с этим градоначальник призвал страны Европы помочь Украине гуманитарной помощью, прежде всего электрогенераторами, теплой одеждой и др.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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