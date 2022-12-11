Медведев заявил, что враги России окопались в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии

Россия наращивает темпы производства новых вооружений, так как ей противостоят многочисленные западные государства. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале 11 декабря.

Комментарий Медведева был опубликован после заявления секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, который заявил о готовности Киева наносить удары по территории России. Он также указал, что «враг» Украины находится в пространстве от границ их страны до Владивостока.

Зампред Совбеза обратил внимание на то, что России гораздо сложнее в связи с тем, что ее враг окопался в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и «в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест».

«Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — указал Медведев.

Западные страны продолжают поставки вооружения Украине, несмотря на то, что Россия неоднократно выступала против этого.

Так, 3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительное вооружение. Он подчеркнул, что, несмотря на готовность продолжать поддерживать ВСУ, Франция никогда не пойдет на ослабление своей собственной армии.

6 декабря стало известно, что Россия созывает заседание Совета Безопасности (СБ) ООН 9 декабря в связи с поставками западного оружия на Украину. По его словам, оно всё чаще попадает в руки бандитов и террористов.

После этого, 8 декабря, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО планируют в конечном итоге ослабить и уничтожить Россию. По его мнению, помимо этого, цель Вашингтона и его союзников ― общий слом архитектуры безопасности в Евразии.

Президент России Владимир Путин 9 декабря отмечал, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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