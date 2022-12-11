В РФ начали выявлять незаконных майнеров по потреблению энергии

В России начали выявлять незаконных майнеров в домах. Нарушителей определяют по объему энергопотребления, по изменению профиля нагрузки, сообщает телеканал «Известия». Первыми майнеров нашли иркутские энергетики. Как отметил замглавы Минэнерго Павел Сниккарс, добыча криптовалют еще не отрегулирована. Однако в суде докажут, что энергию жильцы используют не для бытовых нужд. При подозрениях в квартиру направляют инспектора. После проверки жильцам выставят счет по цене услуг для бизнеса. Вопросы возникнут при резком росте потребления энергии. За присоединение к электросети без разрешения могут посадить. Известно о десяти выявленных случаев майнерства. Законопроект о майнинге был внесен в Госдуму 17 ноября. Выручка добытчиков криптовалюты в 2022 году достигнет 60–80 млрд рублей.

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