Информация о том, что на восстановление энергетических объектов Одесской области может уйти два-три месяца касается полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций. Об этом заявили 10 декабря в украинской энергетической компании ДТЭК.

Ранее в тот день украинские СМИ со ссылкой на заявление профильного департамента Одесской ОГА сообщили, что на восстановление электроснабжения в Одессе может потребоваться около двух-трех месяцев.

ДТЭК, комментируя этот прогноз, призывала жителей Одесской области сохранять спокойствие.

«Энергетики ДТЭК Одесские электросети и НЭК «Укрэнерго» объединили усилия и работают вместе 24/7, чтобы как можно скорее была возможность поочередно подавать питание всем жителям города и области», — приводится заявление ДТЭК в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 1,5 млн жителей Одесской области остаются без света. К электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона.

В тот же день в энергохолдинге ДТЭК сообщили, что все потребители, кроме объектов критической инфраструктуры, отключены от электроэнергии в Одессе. Также экстренные отключения света происходят в населенных пунктах области. Восстановление поврежденных объектов начнется после согласования с военными, уточнили в энергохолдинге.

9 декабря сообщалось, что несколько пенсионерок вышли на акцию протеста против отключений света в Одессе и попытались перекрыть движение. 8 декабря жители Одессы также перекрывали движение машин в знак протеста против отключения света. На тот момент электричества в домах протестующих не было уже пять суток.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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