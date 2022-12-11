В ЛНР сообщили об уничтожении до 45 украинских боевиков за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе активных наступательных действий российских войск продолжают нести большие потери в живой силе и военной технике. Об этом сообщили 11 декабря в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
Так, согласно последней сводке ведомства, опубликованной в Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 45 человек, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 14 единиц специальной автомобильной техники.
5 декабря командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские военные полностью удерживают инициативу на всех линиях боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР, ДНР) и постепенно продолжают наступление.
В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что российские войска сорвали попытку украинских боевиков атаковать на краснолиманском направлении в ЛНР. Так, в районе села Райгородка были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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