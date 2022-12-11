В ЛНР сообщили об уничтожении до 45 украинских боевиков за сутки

В ЛНР заявили, что ВСУ потеряли до 45 человек и три БТР за сутки

11 декабря 2022, 10:38 0

Фото: ТАСС/Станислав Красильников