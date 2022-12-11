Титульный поединок Анкалаева и Блаховича на UFC 282 закончился вничью

Поединок между российским бойцом MMA Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем за вакантный титул в полутяжелом весе на турнире UFC 282, прошедшем в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе, завершился вничью.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», по итогам пяти раундов один судья отдал победу Анкалаеву — 48:46, второй — Блаховичу (48:47), третий зафиксировал ничью — 47:47.

Таким образом титул в полутяжелом весе остается вакантным.

30 октября Анкалаев одержал победу над Волканом Оздемиром из Швейцарии в поединке на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Тогда судьи единогласным решением отдали победу россиянину. На его счету это стала 16-я победа в MMA. За всю свою карьеру он потерпел только одно поражение.

В случае победы над Блаховичем Анкалаев мог бы стать пятым чемпионом UFC из России после Олега Тактарова, Хабиба Нурмагомедова, Петра Яна и Ислама Махачева.