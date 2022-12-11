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Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о готовности наносить удары по территории России

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Украина готова наносить удары по территории России, заявил 10 декабря в эфире украинского телевизионного агентства «НТА» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

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По его словам, украинская сторона будет способна на всё.

«Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага», — отметил Данилов.

При этом он обратил внимание на то, что «враг» Украины размещен начиная за территорией ее границ, заканчивая Владивостоком.

При этом украинская сторона наносит массированные удары по Донецку. Обстрелы ведутся в том числе с применением реактивных систем залпового огня. В результате обстрелов каждый день есть пострадавшие и разрушения.

Кроме того, военную поддержку Украине продолжают оказывать западные страны, включая США. 9 декабря Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Поставки включат в себя боеприпасы для HIMARS, 80 тыс. снарядов натовского калибра 155 мм и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

На этом фоне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия наращивает производство мощных средств поражения для противодействия западным странам, поддерживающим нацистский киевский режим.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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