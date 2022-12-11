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Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам летчиков СССР на Аляске

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Американские власти не разрешили российским дипломатам посетить военно-мемориальное кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска), чтобы возложить там цветы к могилам советских летчиков и моряков, а также гражданских лиц, погибших на Аляске в 1942 — 1945 годах. Об этом 11 декабря сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова.

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По ее словам, церемонию планировалось провести накануне, 10 декабря, в рамках краткосрочной служебной командировки сотрудников посольства России в США. Однако местные власти на Аляске без объяснения причины отказали российским дипломатам в посещении национального кладбища Форт-Ричардсон.

«Попытки добиться допуска к мемориалам через Госдепартамент (США. — Ред.) не увенчались успехом, дипломатическая нота посольства была проигнорирована», — рассказала Шумова ТАСС.

Она отметила, что отдельное разрешение требуется в связи с тем, что захоронения находятся на территории действующей военной базы, однако раньше подобных проблем не возникало.

Тем не менее, российские дипломаты возложили цветы к памятнику ветеранам войн — уроженцам штата Аляска из США.

На военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военнослужащих и, предположительно, двое гражданских лиц. Все они умерли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза.

Ранее, 9 декабря, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что сотрудникам посольства России в США поступают угрозы и предложения совершить предательство. По его словам, обстановка вокруг российских загранучреждений в США напряженная.

Антонов также рассказал, что из США 1 января уедет очередная группа российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну в силу визовых ограничений со стороны Госдепа. Он отметил, что намека на позитив в российско-американских отношениях нет.

До этого, 29 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на «высочайший уровень токсичности и враждебности» со стороны США на всех направлениях. По ее словам, в рамках тотальной гибридной войны все действия Вашингтона по отношению к Москве подчинены стремлению навредить России.

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