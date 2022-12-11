Эксперт предупредила о риске ожирения из-за неправильного питания в детстве
Недостатки рациона питания ребенка повышают риск развития ожирения у него во взрослой жизни. Об этом рассказала 11 декабря руководитель лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова.
«[Неправильное питание] в сочетании с недостаточным потреблением кальция и железа могут стать факторами риска нарушения роста и развития, появления у детей избыточной массы тела и ожирения, а также других неинфекционных заболеваний во взрослой жизни», — рассказала она ТАСС.
Специалист посоветовала включать в рацион питания ребенка достаточное количество овощей и фруктов, молочных продуктов и рыбы. Также Смирнова призвала сократить чрезмерное потребление детьми добавленных сахаров и соли, содержащихся в кондитерских изделиях, сладких газированных напитках и в фастфуде.
20 июля директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что избыточно сладкие и жирные продукты, такие как торты и пирожные, могут стимулировать обострение хронических заболеваний и вызвать появление избыточного веса.
В сентябре прошлого года детский эндокринолог, старший научный сотрудник детского отделения тиреоидологии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ Павел Окороков рассказал в беседе с «Известиями», что частота ожирения у детей, особенно у младших школьников от семи до десяти лет, прогрессивно увеличивается.
По его словам, в среднем у каждого пятого ребенка в России есть избыточная масса тела, у каждого 15-го — ожирение.