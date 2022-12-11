Эксперт дал советы водителям на случай снежного заноса

Выкапывание колеи для движения, а также раскачивание могут помочь автомобилистам выбраться из снежного заноса. Такие советы россиянам 11 декабря дал специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в разговоре с телеканалом RT.

«Первое, что нужно сделать, — попробовать расчистить снег лопатой. Цель проста — создать колею под колёсами, чтобы автомобиль мог спокойно выехать. Если лопаты под рукой нет, можно утрамбовать снег ногами или использовать подручные средства. Главное правило — выезжать плавно, на низкой скорости», ― отметил Соколов.

Далее лучше всего включить режим R на машине с автоматической коробкой передач. Очень важно нажимать на педаль газа плавно, чтобы не допустить пробуксовки. На машинах с механической КПП следует просто плавно нажимать и отпускать педаль газа.

Если же подобные операции не помогут, можно попытаться раскачать автомобиль, не спеша попеременно газуя и отпуская педаль, чтобы дать автомобилю набрать амплитуду. Так может получиться набрать инерцию, что в итоге должно помочь в ситуации.

Помимо этого, эффективными могут стать подкладывание каких-то предметов под колеса (специальных противобуксовочных траков или простых подручных средств вроде досок или палок) или буксирование на тросе при помощи другой машины.

«Важно правильно прикрепить крюки к автомобилю, чтобы во время вытягивания они не выскочили и не ударили кузов. Как правило, эта информация есть в сервисной книжке. После фиксации троса включите нужную передачу и плавно выжимайте газ», ― предупредил специалист.

Среди самых необходимых инструментов, которые лучше всего иметь при себе, Соколов упомянул штыковую лопату, динамический и статические тросы, противобуксовочные коврики и ленты, а также реечный домкрат. Также не будут лишними соль, песок или мраморная крошка, чтобы разъесть лед и улучшить сцепление колес.

В конце ноября россиянам рассказали, что делать на дорогах в случае, если есть риск попадания в занос. Так, на заднеприводном автомобиле лучше всего немного сбросить газ и довернуть руль в сторону заноса. На переднем приводе, наоборот, поможет прибавка газа.

При этом на полноприводной машине может быть сложнее всего, поскольку автомобиль уверенно разгоняется и на льду, и на снегу.