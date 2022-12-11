В Абхазии оценили призывы открыть «фронт» против РФ в Грузии
Сухум наблюдает за Тбилиси на фоне возобновившихся призывов открыть «второй фронт» против РФ в Грузии. Об этом в воскресенье, 11 ноября. сообщил «РИА Новости» премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.
«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт», — заверил он.
Также собеседник агентства прокомментировал текущее состояние грузинско-абхазских отношений. По его словам, обстановка в регионе «напряженная», однако реальной угрозы эскалации не наблюдается.
«Каких-то акций, которые нас бы тревожили, нет», — заключил Анкваб.
Накануне глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар объяснил, что попытки западных государств подтолкнуть Тбилиси к конфликту вынуждают Москву добиваться возобновления Женевских дискуссий по Закавказью. По его мнению, это поможет противостоять внешним провокациям.
7 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что стране неоднократно поступали просьбы об открытии второго фронта против России, но власти республики не пойдут на это.
26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия не признает их независимыми государствами.