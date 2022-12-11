Терапевт назвала самые эффективные способы бросить курить

Врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ольга Кадырова 11 декабря рассказала о действенных способах бросить курить.

В беседе с агентством «Прайм» она предупредила, что длительное курение может стать причиной атеросклероза, инфаркта, инсульта, онкологические заболевания, а также хронических болезней легких.

В качестве метода борьбы с курением, подходящего для людей с достаточной силой воли, врач порекомендовала одномоментный отказ от курения или простое прекращение этого действия.

Также эффективным способом бросить курить Кадырова назвала никотинозамещение. Она уточнила, что речь идет о пластырях, жвачках, испарителях. Однако при этом физиологическая зависимость от никотина сохраняется, поскольку контролировать количество его поступления в организм новыми способами становится сложнее. При этом терапевт отметила, что уже зарегистрированы препараты, которые не содержат в себе никотина, но частично блокируют рецепторы, с которыми он соединяется. Они менее токсичны, чем никотин и одновременно снижают тягу к нему на физиологическом уровне.

Среди прочего Кадырова выделила разные методы психотерапии, в том числе и медикаментозные. Они помогают справиться с ядром проблемы — зависимым поведением. Так как после прекращения курения человек пытается заместить это действие какой-то другой зависимостью, чаще всего, пищевой.

«Есть мифы о том, что прекращать курить резко нельзя, во время беременности лучше продолжать курить, если раньше вы курили. Но это не так», — утверждает терапевт.

По словам врача, отказ от курения не вредит здоровью. Однако может вызвать головную боль, учащенное сердцебиение, одышку, дрожь в конечностях и расстройства настроения.

Как отметила Кадырова, если бросить курить не получается, стоит обратиться к психологу или врачу-психотерапевту. По ее словам, все методы психотерапии, обладающие доказательной базой, могут быть эффективными в борьбе с курением.

Ранее, 21 ноября, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о проблемах борьбы с курением и о том, почему курильщикам так сложно избавиться от вредной привычки. По словам эксперта, самостоятельно покончить с вредной привычкой могут всего 3–5% курильщиков, а 95% вообще не в состоянии бросить курение без посторонней помощи.

17 ноября медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова в беседе с «Известиями» дала советы, как избавиться от пагубной привычки и рассказала, как курение влияет на психику. Она посоветовала записать на листок, что человек готов предпринять для того, чтобы бросить, и медленными шагами идти к цели.