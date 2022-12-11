Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские беженцы выступили против выселения из отеля в Хорватии
Недвижимость
Скидки на новостройки в России достигли уровня в 20%
Мир
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
Мир
В США заявили о выгоде Китая от ценового потолка на российскую нефть
Мир
В США заявили о попытках переписать историю Советской Украины
Мир
Во Франции назвали безумием поставки оружия Киеву в ущерб своей армии
Мир
Британия выразила готовность конкурировать с РФ за влияние в мире
Мир
Bloomberg предрекло проблемы энергосистемам ЕС из-за холодов
Мир
Зеленский назвал сложной ситуацию с электричеством в Одесской области
Политика
Сенатор Пушков предупредил США о последствиях необдуманных действий
Спорт
Российский боксер Аванесян потерпел поражение в бою с американцем Кроуфордом
Общество
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге с гололедом до утра 11 декабря

Терапевт назвала самые эффективные способы бросить курить

Терапевт Кадырова призвала бросить курить с помощью никотинозамещения и психотерапии
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ольга Кадырова 11 декабря рассказала о действенных способах бросить курить.

Последняя сигарета: почему курение стало катастрофой
Опрос работающих россиян показал неожиданные результаты

В беседе с агентством «Прайм» она предупредила, что длительное курение может стать причиной атеросклероза, инфаркта, инсульта, онкологические заболевания, а также хронических болезней легких.

В качестве метода борьбы с курением, подходящего для людей с достаточной силой воли, врач порекомендовала одномоментный отказ от курения или простое прекращение этого действия.

Также эффективным способом бросить курить Кадырова назвала никотинозамещение. Она уточнила, что речь идет о пластырях, жвачках, испарителях. Однако при этом физиологическая зависимость от никотина сохраняется, поскольку контролировать количество его поступления в организм новыми способами становится сложнее. При этом терапевт отметила, что уже зарегистрированы препараты, которые не содержат в себе никотина, но частично блокируют рецепторы, с которыми он соединяется. Они менее токсичны, чем никотин и одновременно снижают тягу к нему на физиологическом уровне.

Среди прочего Кадырова выделила разные методы психотерапии, в том числе и медикаментозные. Они помогают справиться с ядром проблемы — зависимым поведением. Так как после прекращения курения человек пытается заместить это действие какой-то другой зависимостью, чаще всего, пищевой.

«Есть мифы о том, что прекращать курить резко нельзя, во время беременности лучше продолжать курить, если раньше вы курили. Но это не так», — утверждает терапевт.

По словам врача, отказ от курения не вредит здоровью. Однако может вызвать головную боль, учащенное сердцебиение, одышку, дрожь в конечностях и расстройства настроения.

Как отметила Кадырова, если бросить курить не получается, стоит обратиться к психологу или врачу-психотерапевту. По ее словам, все методы психотерапии, обладающие доказательной базой, могут быть эффективными в борьбе с курением.

Ранее, 21 ноября, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о проблемах борьбы с курением и о том, почему курильщикам так сложно избавиться от вредной привычки. По словам эксперта, самостоятельно покончить с вредной привычкой могут всего 3–5% курильщиков, а 95% вообще не в состоянии бросить курение без посторонней помощи.

17 ноября медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова в беседе с «Известиями» дала советы, как избавиться от пагубной привычки и рассказала, как курение влияет на психику. Она посоветовала записать на листок, что человек готов предпринять для того, чтобы бросить, и медленными шагами идти к цели.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022