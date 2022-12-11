Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе заявил о вреде антироссийских санкций для ЕС

Европейские страны ошиблись, полагая, что антироссийские страны разрушат благополучие России. Более того, сильнее всех пострадал от рестрикций сам Европейский союз. Такое мнение 10 декабря высказал экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Выступая на митинге против антироссийских санкций в Вене, политик напомнил, что газовые и нефтяные ограничения привели к существенному росту цен на электроэнергию, газ и на продукты питания в ЕС.

Таким образом, по мнению Штрахе, Европа нанесла ущерб самой себе, от которого больше всего пострадали простые граждане.

«Угроза благосостоянию и последствия социальной политики в нашей стране, когда все больше людей находятся в растерянности — это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», ― отметил политик.

В то же время Штрахе обратил внимание на то, что в 2022 году доходы Москвы от торговли энергоносителями удвоились. Более того, в стране наблюдается положительное сальдо торгового баланса.

Митинг против санкций ЕС в отношении России прошел в Вене 10 декабря. Участники акции призывали к миру между Россией и Украиной.

Некоторые вышли с плакатами с лозунгами: «Вместо санкций — дешевое электричество, топливо, продукты питания».

Ранее в этот же день в столице Болгарии Софии прошел митинг за сохранение мира и дружбы с Россией. В акции поучаствовали около 200 человек. Они прошли по центральной улице города, неся рядом российский и болгарский флаги.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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