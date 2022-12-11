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Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе заявил о вреде антироссийских санкций для ЕС

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Европейские страны ошиблись, полагая, что антироссийские страны разрушат благополучие России. Более того, сильнее всех пострадал от рестрикций сам Европейский союз. Такое мнение 10 декабря высказал экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

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Выступая на митинге против антироссийских санкций в Вене, политик напомнил, что газовые и нефтяные ограничения привели к существенному росту цен на электроэнергию, газ и на продукты питания в ЕС.

Таким образом, по мнению Штрахе, Европа нанесла ущерб самой себе, от которого больше всего пострадали простые граждане.

«Угроза благосостоянию и последствия социальной политики в нашей стране, когда все больше людей находятся в растерянности — это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», ― отметил политик.

В то же время Штрахе обратил внимание на то, что в 2022 году доходы Москвы от торговли энергоносителями удвоились. Более того, в стране наблюдается положительное сальдо торгового баланса.

Митинг против санкций ЕС в отношении России прошел в Вене 10 декабря. Участники акции призывали к миру между Россией и Украиной.

Некоторые вышли с плакатами с лозунгами: «Вместо санкций — дешевое электричество, топливо, продукты питания».

Ранее в этот же день в столице Болгарии Софии прошел митинг за сохранение мира и дружбы с Россией. В акции поучаствовали около 200 человек. Они прошли по центральной улице города, неся рядом российский и болгарский флаги.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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