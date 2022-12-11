Глава NASA Нельсон высоко оценил уровень сотрудничества с РФ на МКС

Сдвиги в системе международных отношений из-за украинского кризиса не повлияли на сотрудничество РФ и США на Международной космической станции (МКС). Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

В интервью для японского издания Nikkei он подчеркнул, что взаимодействие американских астронавтов с российскими специалистами было и остается высокопрофессиональным и продуктивным.

Нельсон также отметил, что, несмотря на сигналы Москвы о намерении покинуть МКС, Россия выполнила свои обязательства по доставке экипажа из США на орбиту.

Ранее, 8 ноября, «Роскосмос» сообщил о предстоящем полете космонавта Андрея Федяева к МКС на американском корабле Crew Dragon в феврале 2023 года. Предварительно известно, что ракета-носитель стартует из космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде.

В начале октября появилась информация о том, что встреча главы «Роскосмоса» Юрия Борисова с руководителем NASA Биллом Нельсоном может состояться до конца года.

14 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. Позже, 5 октября, американская сторона заявила о желании продлить программу.

Помимо совместных полетов в 2022 и 2023 годах, соглашение предусматривает еще по одному старту российских и американских кораблей с международными экипажами в 2024 году. Также сообщалось, что по итогам реализации соглашения оно может быть продлено.