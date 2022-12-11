Картину сына Байдена оценили в $225 тыс. в галерее в Нью-Йорке
Картина сына президента США Джо Байдена Хантера была выставлена на продажу в галерее Жорджа Берджеса в Нью-Йорке. Цена на работу достигла $225 тыс., о чем 10 декабря написал таблоид New York Post.
Отмечается, что в приобретении полотна размером 144 на 248 см уже заинтересовались два неназванных покупателя. Картина без названия выполнена горчично-желтой цветочной краской на японской синтетической бумаге Юпо.
По информации издания, галерея ранее уже продала два полотна Хантера Байдена в день открытия выставки картин художника под названием «Хайку» 9 декабря.
Берджес отказался называть имена покупателей и какие именно картины они приобрели. По словам галериста, в его галерее есть работы Байдена, написанные более 20 лет. Это, по мнению Берджеса, говорит о том, что 52-летний сын американского президента работал долгие годы, чтобы стать художником.
В Белом доме заявили, что приняли меры во избежание каких-либо этических проблем в отношении потенциальных покупателей, которые теоретически могли бы купить работу, чтобы выслужиться или повлиять на Джо Байдена.
Прошлая выставка работ Хантера Байдена состоялась год назад. Тогда галерея Берджеса на стала делать ее публичной. Цены на картины варьировались от $75 до $500 тыс.
Высокая цена на работы вызвала недовольство общественности. Многим показалось, что стоимость была прежде всего продиктована происхождением автора, а не их художественной ценностью.