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Украинский эксперт опроверг заявления о нехватке ракет у ВС РФ

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы России не будут испытывать недостатка в ракетах, как минимум, до весны 2023 года. Такое мнение выразил эксперт украинского портала Defense Express Иван Киричевский.

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По его словам, РФ может самостоятельно производить орудия и снаряды для того, чтобы пополнять арсеналы.

Киричевский также объяснил, на чем основываются предположения об иссякающем запасе вооружений у российской армии.

«Когда некоторые комментаторы говорят, что у россиян якобы осталось ракет всего на три–четыре обстрела, они подразумевают, что какая-то часть ракет с обычными боеголовками должна быть в неприкосновенном запасе», — отметил он и тут же добавил, что в действительности РФ может вовсе не формировать резерв из «обычных» ракет, а использовать весь потенциал.

Кроме того, напомнил эксперт, Москва располагает многими образцами мощной военной техники — например, таковыми являются сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», полностью адаптированные для работы по наземным объектам.

Ранее, 9 декабря, постпред РФ при ООН указал на тот факт, что на заседании СБ ООН бывшие западные партнеры России будут пытаться сместить акцент на утверждения о военных поставках, якобы осуществляемых из Ирана в Россию. Однако и Москва, и Тегеран неоднократно опровергали эту информацию, добавил Небензя. Он уточнил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) России не нуждается ни в чьей помощи и может справиться своими силами. В свою очередь, украинский ВПК практически не существует, за него работают ВПК западных стран, сказал Небензя.

Ранее, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин призвал нарастить производство и поставки продукции для армии. Глава государства подчеркнул, что прежде всего в обеспечении нуждаются те воинские части и подразделения, которые задействованы в специальной операции по защите Донбасса.

Днем ранее он заявил о необходимости наладить четкую, скоординированную работу в интересах ВС РФ. Кроме того, он подчеркнул, что важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции.

2 ноября Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Также он подчеркнул, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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