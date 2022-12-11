Хабиб Нурмагомедов назвал Махачева лучшим бойцом ММА в мире
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 10 декабря назвал лучшим бойцом ММА в мире Ислама Махачева.
«Есть люди, которые говорят хорошее, а есть кто — плохое. Не думаю, что стоит обращать на это внимание. Хотите вы этого или нет, Ислам Махачев — лучший боец в мире на данный момент», — приводит слова Нурмагомедова ММА.Metaratings.
Ранее, 26 октября, российский боец ММА Ислам Махачев поделился своими мыслями по поводу сравнений с Хабибом Нурмагомедовым. Он назвал экс-бойца UFC великим чемпионом. Махачев поделился, что даже рад сравнениям с Нурмагомедовым.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе 22 октября, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280. Он рассказал, что посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.
Махачев стал третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.
Следующий бой Ислама Махачева будет против Александра Волкановски. Встреча спортсменов состоится 12 февраля в рамках турнира UFC 284 в Перте, Австралия. Соперник российского бойца является чемпионом в полулегком дивизионе и лидером рейтинга UFC.