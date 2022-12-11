Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские беженцы выступили против выселения из отеля в Хорватии
Недвижимость
Скидки на новостройки в России достигли уровня в 20%
Мир
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
Мир
В США заявили о выгоде Китая от ценового потолка на российскую нефть
Мир
В США заявили о попытках переписать историю Советской Украины
Мир
Во Франции назвали безумием поставки оружия Киеву в ущерб своей армии
Мир
Британия выразила готовность конкурировать с РФ за влияние в мире
Мир
Bloomberg предрекло проблемы энергосистемам ЕС из-за холодов
Мир
Зеленский назвал сложной ситуацию с электричеством в Одесской области
Политика
Сенатор Пушков предупредил США о последствиях необдуманных действий
Мир
Британцы осудили Столтенберга за слова о возможном конфликте НАТО с РФ
Общество
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге с гололедом до утра 11 декабря

Иммунолог рассказал об отличиях симптомов гриппа от коронавируса

Иммунолог Болибок рассказал, что по наличию температуры можно отличить грипп от COVID-19
0
Фото: Global Look Press/J.M. Guyon - Copyright 2013
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Об этом 9 декабря заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По капле лечит: спрей-вакцина Центра Гамалеи защитит от свиного гриппа
Заканчивается первый этап испытаний лекарства, которое позволит снизить частоту прививок

«С учетом того, что сейчас еще циркулирует «Омикрон», коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот [штамм вируса гриппа] H1N1 скорее всего будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100%», ― отметил специалист в разговоре с НСН.

Также Болибок упомянул ломоту в теле и головную боль как еще характерные признаки гриппа.

Ранее, 8 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент обстановку в России по гриппу в некоторых регионах можно назвать напряженной.

По словам Поповой, штаммы болезни уже зафиксированы в 74 субъектах. Она призвала всех граждан прививаться от болезни, отметив наличие на рынке сразу нескольких качественных отечественных вакцин.

Накануне Попова заявила, что российская система здравоохранения готова принять большое число пациентов, заболевших гриппом. В то же время она выразила надежду, что полностью задействовать имеющиеся силы не придется ввиду хорошей обстановки с заболеваемостью.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022