Иммунолог рассказал об отличиях симптомов гриппа от коронавируса
Отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Об этом 9 декабря заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«С учетом того, что сейчас еще циркулирует «Омикрон», коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот [штамм вируса гриппа] H1N1 скорее всего будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100%», ― отметил специалист в разговоре с НСН.
Также Болибок упомянул ломоту в теле и головную боль как еще характерные признаки гриппа.
Ранее, 8 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент обстановку в России по гриппу в некоторых регионах можно назвать напряженной.
По словам Поповой, штаммы болезни уже зафиксированы в 74 субъектах. Она призвала всех граждан прививаться от болезни, отметив наличие на рынке сразу нескольких качественных отечественных вакцин.
Накануне Попова заявила, что российская система здравоохранения готова принять большое число пациентов, заболевших гриппом. В то же время она выразила надежду, что полностью задействовать имеющиеся силы не придется ввиду хорошей обстановки с заболеваемостью.