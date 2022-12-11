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Украинские беженцы выступили против выселения из отеля в Хорватии

Jutarnji list: беженцы с Украины подняли «бунт» в Хорватии из-за решения об их переселении
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Фото: Jutarnji list
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Беженцы с Украины, размещенные в одном из отелей города Джурджевац на севере Хорватии, выступили против планов властей переселить их в другое место. Об этом сообщило издание Jutarnji list.

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Согласно информации издания, беженцы, которые жили в местном отеле «Пицок», получили от властей извещение о том, что их планируют переселить в другую гостиницу в городе Копривница. Отмечается, что новое место размещения украинцев находится в 27 км от Джурджеваца.

Как сообщает Jutarnji list, властями был проведен тендер на размещение беженцев, в котором победил отель «Подравина» из Копривницы. В свою очередь владелец «Пицока» заявку не подать не смог.

В связи со сложившейся ситуацией украинцы выступили против плана по выселению их из «Пицока», аргументируя это тем, что многие из них уже нашли работу в Джурджеваце, а их дети начали ходить в местные детский сад и школу.

«Мы очень ценим всё, что хорватское государство сделало и делает для нас <…> Но многие из нас здесь работают, и это не дает пасть духом. Как мы можем объяснить это детям, которые нашли друзей в школе?» — заявила украинка Елена Черношок, которая живет в Джурджеваце вместе с матерью и сыном.

Позднее издание сообщило, что на встрече с представителями властей округа Копривница-Крижевцы было принято решение о предоставлении возможности украинским беженцам жить в Джурджеваце еще «какое-то время», пока переселять их не будут.

При этом префект округа Дарко Корен отметил, что размещение в гостинице «Пицок» не будет постоянным. Кроме того, по словам координатора по вопросам гражданской защиты МВД Дарко Майсторовича, конечной целью властей является интеграция украинцев в местную общину через их размещение у частных лиц.

Ранее, 27 ноября, издание Myśl Polska сообщило, что беженцы с Украины отказываются выезжать из гостиничного комплекса в центре Познани. Они объявили акцию протеста и написали обращение в правительство Великопольского воеводства с просьбой не выселять их.

23 ноября беженцы пожаловались на решение ирландских властей о выселении их из отеля в пригороде Дублина, где они проживали с мая. Отмечается, что половина украинцев, проживающих в гостинице, уже нашла работу в этом районе. Соответственно, в случае выселения они ее потеряют.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.

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