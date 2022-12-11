Расчеты РСЗО «Град» уничтожили цели ВСУ в зоне СВО

Расчеты самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили командные пункты, живую силу, а также артиллерийские и минометные батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что БМ-21 «Град» стреляет 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Расчеты ВДВ России могут работать в любое время суток, за день выполняя до семи огневых задач. Военнослужащие высоко ценят боевую машину за ее надежность и высокую проходимость.

После атаки расчеты меняют место своей дислокации незаметно для врага, перезаряжаются и вновь открывают огонь.

«Да, противник пытается достать, но [мы] работаем быстро, эффективно. Выдвигаемся на позицию, занимаем, отрабатываем по цели и маневренно уходим в район сосредоточения», ― подчеркнул старший офицер батареи РСЗО «Град».

Ранее, 10 декабря, корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал кадры уничтожения расчетами РСЗО «Град» ВС РФ двух единиц техники противника. Отмечается, что атака производилась в ночное время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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