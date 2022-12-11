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Кинолог рассказал об опасностях для собак в зимний период

Кинолог Голубев призвал помнить об опасностях, которые подстерегают питомца зимой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев 11 декабря назвал опасности, подстерегающие собак зимой.

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В беседе с «РИА Новости» кинолог рассказал, что владельцу собаки следует обращать особое внимание на самочувствие собаки на улице. Так как помимо переохлаждения, животное может получить вывих, растяжение или даже аллергию из-за реагентов. Однако не стоит сильно ограничивать питомца, добавил Голубев. По его словам, достаточно наблюдать, насколько часто собака мерзнет, насколько активна на улице, и есть ли у нее хронические заболевания, которые могут обостриться в мороз.

Кинолог отметил, что в зимний период чаще мерзнут собаки без шерсти или с короткой шерстью, небольшие компаньоны, щенки, пожилые особи, а также питомцы с короткими лапами. К ним нужно относиться с особым вниманием на прогулках.

Как объяснил специалист, при легкой степени переохлаждения собака может начать дрожать, переступая с лапы на лапу или поджимая их под себя. Также сигналом служат снижение температуры тела и бледность слизистых. Нормальная температура взрослой собаки составляет от 38,3 до 39 градусов, у щенков она чаще всего повышена.

Голубев предупредил, что первая степень переохлаждения приводит к снижению активности собаки и состоянию ступора. При тяжелом переохлаждении у питомца наблюдаются проблемы со вдохами и выдохами, замедляется сердечный ритм, возможна потеря сознания. Причиной обморожения могут стать длительные прогулки по холодной и ветреной погоде, а также жизнь в вольере. Чаще всего поражаются пальцы и лапы, уши, мошонка, молочные железы собаки.

«На этих участках при обморожении снижается или полностью отсутствует чувствительность, бледнеет, а затем темнеет кожа, могут появиться пузыри. Это очень опасное состояние, животное может потерять ту часть тела, которая подверглась обморожению, может даже потребоваться полная ампутация из-за некротизирования значительного участка ткани», — утонил кинолог.

Кроме того, зимой возрастает вероятность получения животным вывиха или пореза из-за снижения чувствительности лап. На морозе сосуды сужены, и кровотечение может начаться уже дома. Также любые резкие движения на холодных суставах могут стать причиной трав, поэтому тренировки с питомцем на улице стоит начинать только после разминки, порекомендовал Голубев.

По словам кинолога, еще одной опасностью являются реагенты, которые разъедают собакам подушечки лап. Он подчеркнул, что даже короткая прогулка по противогололедным составам может вызвать сильное раздражение, воспаление тканей, и даже формирование язв и аллергию.

В качестве превентивных мер кинолог посоветовал позаботиться об укреплении иммунитета питомца. Он уточнил, что в этом помогут сбалансированный рацион и профилактические походы к ветеринару. Помимо этого, стоит приобрести специальную одежду и обувь для собаки, которые защитят ее от мороза и реагентов, подытожил специалист.

Ранее, 27 ноября, Голубев объяснил, почему собаки могут постоянно просить есть, и как сделать питание питомца более сбалансированным. По его словам, причинами повышенного аппетита могут быть проблемы с нарушением обмена веществ, гастрит, или паразиты.

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