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В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы

Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе заявил о вреде антироссийских санкций для Европы
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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Европа оказалась обманута ложными обещаниями, что от санкций Россия будет сломлена. На самом же деле ущерб нанесли прежде всего европейцы самим себе. Такое заявление сделал 10 декабря экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

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«Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени», ― отметил Штрахе на митинге против российских санкций в Вене.

Политик привел в пример положительное сальдо торгового баланса в России, а также заявил о росте почти двукратном доходов Москвы от торговли энергоресурсами.

«О том, чтобы «поставить на колени» Россию, речь вообще не идет», ― подчеркнул Штрахе.

Санкционная политика Евросоюза обернулась ростом цен на электричество и газ, продукты питания, что привело к страданию все большего числа граждан ЕС. У населения больше нет четкой уверенности, что они смогут обеспечить себя в ближайшие месяцы.

«Все это чертовски опасно. Угроза благосостоянию и последствия социальной политики в нашей стране, когда все больше людей находятся в растерянности ― это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», ― добавил австрийский политик.

Жители Вены вышли на митинг с требованиями к местным властям пересмотреть вопрос антироссийских санкций 10 декабря. Среди основных требований демонстрантов были сохранение нейтралитета Австрии и усиление мер против нелегальных мигрантов.

Помимо этого, на митинге выдвигались требования к властям Австрии немедленно организовать мирные переговоры между Россией и Украиной для урегулирования конфликта.

Также некоторые участники акции несли с собой плакаты с лозунгами: «Вместо санкций — дешевое электричество, топливо, продукты питания».

Ранее в этот же день в столице Болгарии Софии прошел митинг за сохранение мира и дружбы с Россией. В акции поучаствовали около 200 человек. Они прошли по центральной улице города, неся рядом российский и болгарский флаги.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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