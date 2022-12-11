В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы

Европа оказалась обманута ложными обещаниями, что от санкций Россия будет сломлена. На самом же деле ущерб нанесли прежде всего европейцы самим себе. Такое заявление сделал 10 декабря экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени», ― отметил Штрахе на митинге против российских санкций в Вене.

Политик привел в пример положительное сальдо торгового баланса в России, а также заявил о росте почти двукратном доходов Москвы от торговли энергоресурсами.

«О том, чтобы «поставить на колени» Россию, речь вообще не идет», ― подчеркнул Штрахе.

Санкционная политика Евросоюза обернулась ростом цен на электричество и газ, продукты питания, что привело к страданию все большего числа граждан ЕС. У населения больше нет четкой уверенности, что они смогут обеспечить себя в ближайшие месяцы.

«Все это чертовски опасно. Угроза благосостоянию и последствия социальной политики в нашей стране, когда все больше людей находятся в растерянности ― это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», ― добавил австрийский политик.

Жители Вены вышли на митинг с требованиями к местным властям пересмотреть вопрос антироссийских санкций 10 декабря. Среди основных требований демонстрантов были сохранение нейтралитета Австрии и усиление мер против нелегальных мигрантов.

Помимо этого, на митинге выдвигались требования к властям Австрии немедленно организовать мирные переговоры между Россией и Украиной для урегулирования конфликта.

Также некоторые участники акции несли с собой плакаты с лозунгами: «Вместо санкций — дешевое электричество, топливо, продукты питания».

Ранее в этот же день в столице Болгарии Софии прошел митинг за сохранение мира и дружбы с Россией. В акции поучаствовали около 200 человек. Они прошли по центральной улице города, неся рядом российский и болгарский флаги.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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