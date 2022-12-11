Польша отказалась считать вопрос получения репараций от ФРГ закрытым

Варшава не намерена завершать обсуждение репараций со стороны Берлина за ущерб в ходе Второй мировой войны. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил посол Польши Дариуш Павлош.

«Действительно, федеральное правительство (ФРГ) считает вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы с этим не согласны», — отметил он в интервью для немецкой газеты Die Welt.

Дипломат упомянул, что в годы войны Польша потеряла треть населения, а договор, который мог бы окончательно урегулировать требования о репарациях, так и не был разработан впоследствии. По словам Павлоша, позиция Варшавы имеет внушительную общественную поддержку, а потому наивно предполагать, что ситуация кардинально изменится «после выборов 2023 года».

Ранее, 6 декабря, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик отметил, что Варшава открыта к диалогу по поводу репараций, и предложил верить в то, что вопрос будет урегулирован дипломатическим путем.

До этого, 23 ноября, сообщалось, что Польша направила ноту 50 странам, объясняя свое право на репарации от Германии.

28 октября МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны. В нем заявлено о возмещении материальных и нематериальных убытков в размере 6,2 млрд злотых (около $1,3 трлн), о компенсации жертвам немецкой агрессии и членам их семей, принятия мер по возвращению культурных ценностей Польши, которые находятся на территории Германии.

Кроме того, Варшава требует возврата активов и пассивов польских государственных банков, а также полной реабилитации убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсации потерь, понесенных польскими организациями в Германии.

О повторных намерениях Варшавы потребовать около $1,3 трлн с Германии в качестве компенсации за разрушения и жертвы в ходе Второй мировой войны стало известно 1 сентября.

В правительстве Германии в свою очередь утверждали, что не намерены осуществлять выплаты. Там заявляли, что Польша отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ. В сентябре 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что вопрос о выплате военных репараций Польше закрыт.