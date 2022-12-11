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Британцы осудили Столтенберга за слова о возможном конфликте НАТО с РФ

Читатели Daily Mail ответили генсеку НАТО Столтенбергу на слова об угрозе войны с Россией
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который на одном из последних интервью отметил возможность непосредственной конфронтации альянса с РФ.

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Аудитория указала на провокационный и необдуманный характер подобной риторики, подчеркнув, что любое масштабное столкновение с участием ядерных держав может стать последним.

«Средний гражданин Европы и США стал жертвой опосредованной войны США против России. Санкции против России убивают немощных и пожилых европейцев, которые не могут позволить себе отапливать свои дома. Перевороты в США, дестабилизация и экономическая война разрушают эту планету», — написал комментатор с ником Bobby Conn.

Другой отметил, что «предостережения» о конфликте, которого Североатлантический альянс якобы хочет избежать, звучат скорее как готовый план.

«Столтенберг был поджигателем войны с первого дня, НАТО — это проблема, а не решение», — заключил tom mix.

Ранее, 10 декабря, в эфире норвежского телеканала NRK Йенс Столтенберг заявил, что война между Россией и странами альянса возможна, однако блок приложит все усилия, чтобы не допустить такого исхода. По словам генсека, обеспечить мир в Европе может только сильная Украина, а для этого необходимо дальше поддерживать Киев.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что коллективный Запад сознательно идет на обострение ситуации и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

8 декабря секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО планируют в конечном итоге ослабить и уничтожить Россию. По его мнению, помимо этого, цель Вашингтона и его союзников ― общий слом архитектуры безопасности в Евразии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет военные действия с 2014 года. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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