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В МВД заявили о задержании бросившей младенца матери в Москве

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Фото: СК РФ
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Правоохранительные органы задержали женщину, которую обвиняют в том, что она оставила младенца на лестничной клетке в жилом доме на юге Москвы. Об этом 11 декабря сообщили в столичном ГУ МВД.

Женщина бросила ребенка на улице Паромной, д. 9, к. 1.

По данным «Известий», женщину зовут Самара Ж., она 1981 года рождения. Отмечается, что женщина была уже ранее судима в 2014 году по ст. 125 УК РФ за оставление ребенка в опасности.

Ранее в этот день стало известно, что местные жители нашли девочку примерно семи дней от рождения на лестничной клетке жилого дома в районе Братеево на юге Москвы.

Ребенка передали врачам, повреждений и травм на девочке найдено не было. Ее здоровью ничего не угрожает.

Полиция незамедлительно начала поиски женщины, оставившей ребенка, оперативно установив ее личность. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла инцидент под свой контроль.

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