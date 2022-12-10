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Вучич раскритиковал Меркель и Порошенко из-за слов о Минских соглашениях

Вучич: заявления Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев не собирался исполнять Минские соглашения, ставят вопрос о доверии. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам.

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«Это заявление Меркель нечто, что драматично меняет вещи во всяком смысле, прежде всего, политическом. Для меня это ясный сигнал — кому нельзя верить. Здесь возникает вопрос, а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Российскую Федерацию, тянули время, чтобы обеспечить оружие и оборудование и подготовить поражение РФ», — сказал Вучич.

Также он назвал странным тот факт, что российские спецслужбы не знали об этом и оказались неподготовлены.

7 декабря Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее и противостоять РФ. Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди 10 декабря в беседе с «Известиями» сказала, что заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, обнажившие правду об их заведомой нежизнеспособности, являются верхом политического цинизма и подрывают доверие к дальнейшим переговорам.

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря назвал разочаровывающими и неожиданными слова Меркель о Минских соглашениях. Как уточнил глава государства, ему казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, несмотря на то, что Берлин поддерживал украинскую сторону.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Берлин и весь Запад не собирались выполнять Минские соглашения, накачивали киевский режим оружием и игнорировали все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, ради решающего удара по российской территории. Также она вспомнила ряд высказываний Меркель о Минских соглашениях и задалась вопросом, когда же политик на самом деле говорила правду.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявление Меркель о Минских соглашениях мелким и мерзким.

Сенатор Алексей Пушков 8 декабря обратил внимание на то, что слова Меркель лишь подтверждают ответственность западного альянса за переход кризиса на Украине в военную фазу.

17 ноября стало известно, что Порошенко признался пранкерам Лексусу и Вовану, что не собирался выполнять Минские соглашения, а просто хотел оставаться у власти, пытаясь «заморозить конфликт» в Донбассе. По их словам, у бывшего украинского лидера есть своя концепция, по которой он хочет добиться мира не с помощью дипломатии, а еще большим вооружением Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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