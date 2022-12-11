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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны России (МО РФ) сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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Так, профессионализмом отличился старший сержант Сергей Кирдяшев, который в составе подразделения участвовал в освобождении территорий для дальнейшего продвижения ВС РФ в тылы противника. Несмотря на обилие украинских беспилотников в зоне ответственности Кирдяшева и периодические обстрелы, бойцы под его командованием смогли уничтожить наблюдательный пункт, четыре единицы бронированной техники и более 15 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Благодаря слаженным и эффективным действиям расчета был нанесен серьезный урон формированиям противника, после чего националисты отступили.

Кроме того, мужество и самоотверженность проявил старший лейтенант Юрий Поляков. Будучи начальником боевого расчета зенитного ракетного комплекса «ТОР», он обеспечивал прикрытие мотострелков от воздушных атак ВСУ. В условиях активного противостояния лейтенант методично наносил удары по обозначенным целям.

Точными попаданиями экипажей ЗРК были поражены 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) националистов, составляющих значительную часть воздушной поддержки обороняющихся формирований ВСУ. Успехи Полякова и его подчиненных создали благоприятную основу для дальнейшего продвижения российской армии.

Наконец, в МО отметили смелость рядового Максима Игнатенко, выполнявшего обязанности водителя роты материально-технического обеспечения. Во время очередного марша по направлению к передовой, колонна, в составе которой действовал Игнатенко, подверглась артобстрелу со стороны украинских военных. Рядовой управлял машиной с грузом горючего и понимал, что попадание снаряда может спровоцировать масштабный взрыв. Тогда он осуществил сложный маневр и вывел автомобиль из-под огня.

В конечном итоге все необходимые ресурсы, включая топливо, были своевременно доставлены в пункт назначения. С пополненными запасами бойцы ВС РФ смогли продолжить наступательные действия вглубь обороны националистических вооруженных формирований.

Ранее, 10 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская армия наступает на донецком и краснолиманском направлениях. В частности, на краснолиманском направлении военнослужащие заняли «более выгодные рубежи» и сорвали две контратаки противник, организованные с участием иностранных наемников.

Накануне Конашенков также отмечал, что ВС РФ продолжают наступление на краснолиманском направлении, отражая контратаки украинских боевиков.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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