Мейра назвал тяжелым результатом поражение Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022

Поражение сборной Португалии по футболу от Марокко в матче четвертьфинала чемпионата мира в Катаре является тяжелым результатом. Об этом 10 декабря заявил чемпион России 2010 года в составе «Зенита», участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейра.

«Очень тяжелый результат для нас, у нас были большие ожидания от этого поколения. Мы играли с очень сильным соперником, нам не повезло, но я думаю, что сейчас мы должны поздравить Марокко и пожелать им удачи в полуфинале», — сказал Мейра агентству ТАСС.

Он отметил, что игра сборной Марокко на чемпионате мира удивила его. По его словам, это очень стойкая команда, они пропустили только один мяч на этом турнире.

Футболист обратил внимание на статистику, которая говорит о «солидной защите, которую очень сложно вскрыть». Как подчеркнул Мейра, когда команда Марокко теряет мяч, то очень быстро и организованно идет его отбирать.

Сборная Марокко очень сплоченная, поэтому их сложно победить, добавил Мейра.

«Это решающая часть, где нельзя допускать ошибки, и любая чревата поражением и вылетом с турнира. Сегодня наш вратарь ошибся на выходе, нам не повезло, но такие ситуации случаются. К сожалению, ошибка (вратаря. — Ред.) Диогу Кошты позволила сборной Марокко выйти вперед», — подытожил Мейра.

Ранее в этот день сборная Марокко обыграла команду Португалии и впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча на стадионе «Аль-Тумама» в Катаре завершилась со счетом 1:0.

За выход в финал турнира в Катаре Марокко поборется с победителем матча Англия – Франция, который начался 10 декабря в 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.