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В ЛНР сообщили о разрушении гостиницы после удара ВСУ по Стаханову

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert
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В результате обстрела Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских боевиков была разрушена гостиница. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили ТАСС в администрации города.

Следующая — установка: российские войска нашли тактику для борьбы с HIMARS
Только за последние два дня украинские формирования потеряли десять РСЗО западного производства

«Попадание было в частную гостиницу, она в районе центрального рынка. Сейчас она не работала. На месте уже работают спасатели, разбирают завалы», — заявил сотрудник мэрии.

Ранее в этот день появилась информация об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Стаханову с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В направлении города было выпущено четыре снаряда.

Тогда же стало известно, что один жилой дом был полностью разрушен, еще три — серьезно повреждены в результате обстрела Новопскова в ЛНР. Накануне ВСУ запустили три ракеты из РСЗО HIMARS по городу.

9 декабря первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими войсками. В приведенном документе содержатся фотографии и описания последствий атак.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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