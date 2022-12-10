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ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Стаханову

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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Только за последние два дня украинские формирования потеряли десять РСЗО западного производства

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20:30 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее в этот день сообщалось, что один жилой дом был полностью разрушен, еще три — серьезно повреждены в результате обстрела города Новопскова в ЛНР.

Накануне стало известно, что ВСУ выпустили по Новопскову три ракеты из РСЗО HIMARS.

Ранее, 8 декабря, артиллеристы ВСУ атаковали Первомайск. Как сообщил глава администрации города Сергей Колягин, из-за удара были повреждены два многоквартирных жилых дома, объекты благоустройства, подземные линии электроснабжения, связи и интернет, а также разрушена одна из автозаправочных станций.

Между тем первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 9 декабря заявил о том, что Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими войсками. В приведенном документе содержатся фотографии и описания последствий атак.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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