Требования России в сфере международной безопасности, которые послужили причиной для начала спецоперации на Украине, правомерны и логичны. Об этом 8 декабря написала обозреватель Мэри Дежевски в статье для британской газеты The Independent.

«Только когда Россия почувствует себя в безопасности в своих постсоветских границах, ее соседи также будут чувствовать себя в безопасности в своих границах», — рассуждает журналистка.

Она отметила, что в целях обеспечения стабильности континента необходимо сформировать новые механизмы предотвращения конфликтов. Как считает журналистка, они должны быть подкрепленные принципом контроля над вооружениями. Пока такие условия не созданы, в Европе сохраняется угроза новых войн, в том числе и ядерных, подчеркнула Дежевски.

Ранее, 4 декабря, американский журналист, редактор издания 19FortyFive Джек Бакби заявил , что видит основу для завершения украинского конфликта в двух словах — гарантии безопасности. По его словам, страны Запада легко бы могли положить конец конфликту, предоставив России гарантии безопасности.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

Также экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен 29 ноября заявил, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции РФ на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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